Месси заявил, что гордится проделанной работой в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подвёл итоги сезона в МЛС.

«Горжусь командой и проделанной работой. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг и завоевать первый титул Открытого кубка США. Будем стремиться усовершенствовать нашу игру, чтобы быть ещё более конкурентоспособными», — написал Месси в соцетях.

«Интер Майами» проиграл последний матч сезона «Шарлотту» со счётом 0:1.

Летом аргентинский игрок подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Месси заявил, что не собирается покидать «Интер Майами» по окончании сезона.