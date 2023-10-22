Месси заявил, что гордится проделанной работой в «Интер Майами»
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«Горжусь командой и проделанной работой. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг и завоевать первый титул Открытого кубка США. Будем стремиться усовершенствовать нашу игру, чтобы быть ещё более конкурентоспособными», — написал Месси в соцетях.
«Интер Майами» проиграл последний матч сезона «Шарлотту» со счётом 0:1.
Летом аргентинский игрок подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее Месси заявил, что не собирается покидать «Интер Майами» по окончании сезона.