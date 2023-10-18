Месси заявил, что не собирается покидать «Интер Майами» по окончании сезона

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сообщил, что он не собирается покидать американский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды.

«Нет, я не собираюсь уходить в аренду. Я буду тренироваться, сыграю предстоящий матч с «Шарлотт» и постараюсь подойти к играм сборной в ноябре в наилучшей форме. После этого я буду наслаждаться отдыхом в Аргентине. Это первый раз, когда у меня будет больше выходных дней в декабре, с праздниками, с душевным спокойствием, с моим народом», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, что летом нападающий Лионель Месси подписал контракт с «Интер Майами». Он провёл за команду 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Американская команда проведёт сбор в Китае, где встретится с местными «Циндао Хайню» и «Чэнду Синчэн».

Ранее вратарь Перу выбросил телефон болельщика, который хотел сделать фото с Месси.