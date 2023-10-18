Вратарь Перу выбросил телефон болельщика, который хотел сделать фото с Месси

Вратарь сборной Перу Педро Гальесе остановил болельщика, который хотел сфотографироваться с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси во время матча отборочного турнира на чемпионат мира — 2026.

По информации Pase Filtrado в соцсетях, два фаната выбежали на поле во время игры. Одного из них схватили, а второго поймал голкипер. Гальесе забрал телефон фаната и выкинул его.

Встреча в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершилась со счётом 2:0. Месси отметился дублем в игре.

Теперь на счету игрока 31 гол в квалификации. Он побил достижение Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Ранее Месси заявил, что после победы на ЧМ сборная Аргентины стала более уверенной.