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Вратарь Перу выбросил телефон болельщика, который хотел сделать фото с Месси

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Вратарь сборной Перу Педро Гальесе остановил болельщика, который хотел сфотографироваться с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси во время матча отборочного турнира на чемпионат мира — 2026.
Вратарь Перу выбросил телефон болельщика, который хотел сделать фото с Месси
  • Gettyimages.ru

По информации Pase Filtrado в соцсетях, два фаната выбежали на поле во время игры. Одного из них схватили, а второго поймал голкипер. Гальесе забрал телефон фаната и выкинул его.

Встреча в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершилась со счётом 2:0. Месси отметился дублем в игре.

Теперь на счету игрока 31 гол в квалификации. Он побил достижение Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Ранее Месси заявил, что после победы на ЧМ сборная Аргентины стала более уверенной.

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