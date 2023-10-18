Месси заявил, что после победы на ЧМ сборная Аргентины стала более уверенной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Перу в рамках квалификации чемпионата мира — 2026.

«Наш уровень вырос. После победы на чемпионате мира мы стали увереннее, раскрепощённее, более сплочены и надёжны. Надеюсь, что сможем продолжить прогрессировать», — цитирует Месси сайт команды.

Встреча в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершилась со счётом 2:0. Футболист отметился дублем в игре.

Теперь на счету игрока 31 гол в квалификации. Он побил достижение Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру.