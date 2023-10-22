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Косторная: фигурное катание тонет в болоте

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Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, объяснила свои слова о судьях после второго этапа Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.
Косторная: фигурное катание тонет в болоте
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», — цитирует Косторную РИА Новости.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли второй этап Гран-при России в Омске. По итогам короткой и произвольной программ пара получила от судей 232,98 балла.

Косторная и Куница заняли четвёртое место (192,77).

Ранее Косторная раскритиковала судейство на втором этапе Гран-при России.

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