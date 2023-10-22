Косторная: фигурное катание тонет в болоте
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», — цитирует Косторную РИА Новости.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли второй этап Гран-при России в Омске. По итогам короткой и произвольной программ пара получила от судей 232,98 балла.
Косторная и Куница заняли четвёртое место (192,77).
Ранее Косторная раскритиковала судейство на втором этапе Гран-при России.