Косторная раскритиковала судейство на втором этапе Гран-при России

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, прокомментировала судейство на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.

«Я жду не лояльности, а справедливости. Никогда не поверю, что я катаюсь хуже, чем другие спортсменки. И Гоша катается не хуже других мальчиков. Хотелось бы узнать, что судьям не понравилось. Посмотреть в глаза», — цитирует Косторную РИА Новости.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли второй этап Гран-при России в Омске. По итогам короткой и произвольной программ пара получила от судей 232,98 баллов.

Косторная и Куница заняли четвёртое место (192.77).

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян победила на этапе Гран-при России в Омске.