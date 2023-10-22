Косторная раскритиковала судейство на втором этапе Гран-при России
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я жду не лояльности, а справедливости. Никогда не поверю, что я катаюсь хуже, чем другие спортсменки. И Гоша катается не хуже других мальчиков. Хотелось бы узнать, что судьям не понравилось. Посмотреть в глаза», — цитирует Косторную РИА Новости.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли второй этап Гран-при России в Омске. По итогам короткой и произвольной программ пара получила от судей 232,98 баллов.
Косторная и Куница заняли четвёртое место (192.77).
Ранее сообщалось, что Аделия Петросян победила на этапе Гран-при России в Омске.