Матыцин: мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал сообщения в СМИ об ограничительных мерах в отношении российских спортсменов.

«Мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры, которые до их утверждения будут детально обсуждаться с экспертным спортивным сообществом.

Наша задача — создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии. Как мы увидели на прошедшем форуме «Россия — спортивная держава», наша сфера спорта уверенно развивается и обладает всем необходимым для этого потенциалом.

При этом задача представителей СМИ — быть максимально объективными в своих материалах, не тиражировать непроверенную информацию», — отметил министр спорта.

Ранее сообщалось, что Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.