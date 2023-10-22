Матыцин: мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры
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«Мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры, которые до их утверждения будут детально обсуждаться с экспертным спортивным сообществом.
Наша задача — создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии. Как мы увидели на прошедшем форуме «Россия — спортивная держава», наша сфера спорта уверенно развивается и обладает всем необходимым для этого потенциалом.
При этом задача представителей СМИ — быть максимально объективными в своих материалах, не тиражировать непроверенную информацию», — отметил министр спорта.
Ранее сообщалось, что Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.