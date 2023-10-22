Оливейра заявил, что готов подраться с Махачевым в 2024 году

Бразильский боец Чарльз Оливейра готов подраться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянином Исламом Махачевым.

«Я готов вновь подраться с Махачевым. Это можно сделать в начале следующего года», — приводит слова Оливейры ТАСС.

Накануне Махачев во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Изначально соперником россиянина должен был стать Оливейра.

Ранее Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294.