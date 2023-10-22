Узнать больше

Оливейра заявил, что готов подраться с Махачевым в 2024 году

Короткая ссылка
Бразильский боец Чарльз Оливейра готов подраться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянином Исламом Махачевым.
Оливейра заявил, что готов подраться с Махачевым в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я готов вновь подраться с Махачевым. Это можно сделать в начале следующего года», — приводит слова Оливейры ТАСС.

Накануне Махачев во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Изначально соперником россиянина должен был стать Оливейра.

Ранее Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить