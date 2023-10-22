Туктамышева не согласна, что шоу стали популярнее соревнований

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не считает, что для зрителей в период отстранения шоу стали популярнее соревнований.

«Я бы так не сказала. У нас всё равно соревнования проходят с большим количеством зрителей. Особенно чемпионат страны или финал Кубка России. Это не связано с отстранением», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Ранее Туктамышева призналась, что думает о тренерстве после завершения карьеры.