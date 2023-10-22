Гейтжи заявил, что должен стать следующим соперником Махачева

Американец Джастин Гейтжи заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев в следующей защите должен драться с ним.

«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», — цитирует Гэтжи ТАСС.

Махачев во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Махачева 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 34-летнего Гейтжи 25 побед и четыре поражения.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Махачева.