Гейтжи заявил, что должен стать следующим соперником Махачева
«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», — цитирует Гэтжи ТАСС.
Махачев во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.
На счету 31-летнего Махачева 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 34-летнего Гейтжи 25 побед и четыре поражения.
Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Махачева.