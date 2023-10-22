Махачев: у Волкановски было очень много сил на поединок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, чувствовал ли он, что Александер Волкановски принял бой на коротком уведомлении.

«Первый бой был очень конкурентным. Не хотел, чтобы это было отмазкой, поэтому тогда не говорил. Но в Австралии меня многое не устраивало. Я четыре месяца готовился к бою с Оливейрой, а потом сразу был вынужден готовиться к битве с Волкановски. Организм очень тяжело вывозил», — заявил Махачев на пресс-конференции.

По его словам, подготовка к поединку с австралийцем выдалась для него трудной из-за того, что ему пришлось зимой тренироваться в горах, а потом сразу поехать в Австралию. Россиянин также отметил, что акклиматизация прошла тяжело и он не смог нормально восстановиться.

«А сейчас… Кто-то скажет, что Волкановски вышел на коротком уведомлении. Но это сказывается в поздних раундах, когда ты устаёшь. А здесь до этого не дошло. У него было очень много сил. Когда мы зацепились в клинче, я закинул ему руки на шею, но у него было столько мощи, что он разорвал замок», — добавил Махачев.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев высказался о возможном переходе в полусредний вес.