Махачев: у Волкановски было очень много сил на поединок
«Первый бой был очень конкурентным. Не хотел, чтобы это было отмазкой, поэтому тогда не говорил. Но в Австралии меня многое не устраивало. Я четыре месяца готовился к бою с Оливейрой, а потом сразу был вынужден готовиться к битве с Волкановски. Организм очень тяжело вывозил», — заявил Махачев на пресс-конференции.
По его словам, подготовка к поединку с австралийцем выдалась для него трудной из-за того, что ему пришлось зимой тренироваться в горах, а потом сразу поехать в Австралию. Россиянин также отметил, что акклиматизация прошла тяжело и он не смог нормально восстановиться.
«А сейчас… Кто-то скажет, что Волкановски вышел на коротком уведомлении. Но это сказывается в поздних раундах, когда ты устаёшь. А здесь до этого не дошло. У него было очень много сил. Когда мы зацепились в клинче, я закинул ему руки на шею, но у него было столько мощи, что он разорвал замок», — добавил Махачев.
Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.
Ранее Махачев высказался о возможном переходе в полусредний вес.