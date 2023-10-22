Махачева мотивирует возможность выиграть титул в полусреднем весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев высказался о возможном переходе в полусредний вес.

«В моём весе все перебили друг друга, все сбитые лётчики. Все побеждали друг друга — у Оливейры есть поражения, у Гэтжи тоже. Сейчас Порье победит кого-нибудь и снова станет претендентом. Царит неразбериха.

Поэтому и говорю, что нужно определить настоящего претендента. Поэтому титул в полусреднем весе меня мотивирует, думаю, там будет серьёзная конкуренция. Может, я задержусь там, если получится», — заявил на пресс-конференции Махачев.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев высказался о возможном поединке с Чарльзом Оливейрой.