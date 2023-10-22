Махачев — о возможном поединке с Оливейрой: я подпишу любой контракт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Чарльзом Оливейрой.

«Это не мне решать. Это работа Даны, пусть он решает. Я подпишу любой контракт, просто назовите мне имя. У меня есть один вариант оппонента. Кто второй? Гэтжи? Мне не очень нравится эта идея. В любом случае, готов биться с любым», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев рассказал, за счёт чего смог нанести поражение Волкановски.