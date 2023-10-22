Махачев — о возможном поединке с Оливейрой: я подпишу любой контракт
«Это не мне решать. Это работа Даны, пусть он решает. Я подпишу любой контракт, просто назовите мне имя. У меня есть один вариант оппонента. Кто второй? Гэтжи? Мне не очень нравится эта идея. В любом случае, готов биться с любым», — заявил Махачев на пресс-конференции.
Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.
Ранее Махачев рассказал, за счёт чего смог нанести поражение Волкановски.