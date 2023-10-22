Махачев заявил, что всегда старался использовать хай-кик

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, за счёт чего смог нанести поражение австралийцу Александеру Волкановски.

«Я сам думал, и мой тренер сказал мне, что у меня хороший хай-кик. Всегда старался использовать это. Но когда твой соперник низкого роста, попасть по нему таким ударом проще. Поэтому я показал, что бью лоу-кик, потом показал, что буду атаковать корпус, а в итоге пробил хай-кик», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего соотечественника, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).