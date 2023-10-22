Махачев: история с Волкановски закончена, я доволен

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над Александером Волкановски.

«Очень доволен, что удалось победить в первом раунде. Когда бой затягивается, всё доходит до чемпионских раундов, начинаются разговоры. Тут я доволен. История с Волкановски закончена», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда австралиец Волкановски вернётся на ринг.