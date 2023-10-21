Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Чарльтона

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с обращением в связи со смертью чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии сэра Бобби Чарльтона.

«От имени ФИФА и мировой футбольной семьи я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям сэра Бобби Чарльтона», — написал Инфантино в социальных сетях.

Чарльтон выжил в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, после чего помог «Юнайтед» стать чемпионом Англии в 1965-м и 1967 годах. В 1994 году Чарльтон был посвящён в рыцари.

До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории МЮ, пока его не обошёл Уэйн Руни.

Ранее Инфантино выразил соболезнования семьям шведских болельщиков.