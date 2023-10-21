Daily Mail: болельщики «Ливерпуля» пронесли флаги Палестины на стадион

Болельщики «Ливерпуля» пронесли несколько флагов Палестины на матч девятого тура АПЛ с «Эвертоном».

Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняет Olt Sports, во время минуты молчания в память о жертвах конфликта на Ближнем Востоке болельщики «Ливерпуля» скандировали «Свободу Палестине».

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счётом 2:0.

Дубль оформил Мохаммед Салах.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.