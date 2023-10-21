Daily Mail: болельщики «Ливерпуля» пронесли флаги Палестины на стадион
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Об этом сообщает Daily Mail.
Как уточняет Olt Sports, во время минуты молчания в память о жертвах конфликта на Ближнем Востоке болельщики «Ливерпуля» скандировали «Свободу Палестине».
«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счётом 2:0.
Дубль оформил Мохаммед Салах.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.