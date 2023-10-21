Кириленко назвал Дёмина главной надеждой сборной России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, кого считает главной надеждой сборной России.

«Надеюсь, что это будет не Андрей Кириленко, а кто-то с собственным лицом! (Смеётся.) На самом деле у нас растёт очень талантливое поколение. Если говорить о перспективе, то, наверное, выделяется Егор Дёмин. Может, и к лучшему, что он сейчас получает международный опыт выступлений, находясь в системе мадридского «Реала».

Есть ребята из университетов и целая плеяда спортсменов из «Локомотива». Нынешний сезон у них пока не задался, но, надеюсь, они преодолеют полосу неудач. У нас достаточно ребят, которые хорошо играют в баскетбол. Доверие и игровое время — вот что нужно, чтобы у них получалось лучше», — заявил Кириленко в интервью RT.

Ранее Кириленко высказал мнение, что добиться прогресса и взрастить новое поколение без регулярного игрового опыта сложно.