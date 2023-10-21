Узнать больше

Кириленко назвал Дёмина главной надеждой сборной России по баскетболу

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, кого считает главной надеждой сборной России.
Кириленко назвал Дёмина главной надеждой сборной России по баскетболу
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Надеюсь, что это будет не Андрей Кириленко, а кто-то с собственным лицом! (Смеётся.) На самом деле у нас растёт очень талантливое поколение. Если говорить о перспективе, то, наверное, выделяется Егор Дёмин. Может, и к лучшему, что он сейчас получает международный опыт выступлений, находясь в системе мадридского «Реала».

Есть ребята из университетов и целая плеяда спортсменов из «Локомотива». Нынешний сезон у них пока не задался, но, надеюсь, они преодолеют полосу неудач. У нас достаточно ребят, которые хорошо играют в баскетбол. Доверие и игровое время — вот что нужно, чтобы у них получалось лучше», — заявил Кириленко в интервью RT.

Ранее Кириленко высказал мнение, что добиться прогресса и взрастить новое поколение без регулярного игрового опыта сложно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить