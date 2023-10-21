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Кириленко: без игрового опыта крайне сложно прогрессировать, спортсмены варятся в собственном соку

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что добиться прогресса и взрастить новое поколение без регулярного игрового опыта сложно.
Кириленко: без игрового опыта крайне сложно прогрессировать, спортсмены варятся в собственном соку
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Да, действительно поколения поменялись. Сейчас в сборную пришёл Зоран Лукич — специалист, известный как раз по работе с молодыми ребятами. У нас много талантливой молодёжи, которая занимает лидирующие позиции в национальной команде. Конечно, нам бы хотелось выступать на крупных турнирах чаще. В прошлом году мы участвовали в отборочных матчах к чемпионату мира. У нас был результат — три победы и ни единого поражения, мы уже готовились принять участие в финальной стадии турнира, но случилось то, что случилось.

В нынешнее время необходимо находить соперников для спаррингов, чтобы ребята получали игровой опыт — без него крайне сложно прогрессировать, спортсмены варятся в собственном соку. Это сработает только в каком-то определённом моменте, но в целом нужны серьёзные проверки. 

Для нас интересным будет лето, когда обычно играют сборные. Это вызов — найти конкурентоспособного соперника, который к тому же не обременён обязательствами выступлений в международных турнирах», — заявил Кириленко в интервью RT.

Ранее Кириленко заявил, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч.

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