Гаджимагомедов и Атаев выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе

Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт поединок с Акани Пхузи из ЮАР в весовой категории 92 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«Ночь чемпионов IBA» пройдёт 27 октября в Душанбе.

В главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» за пояс WBO Oriental в лёгком весе будут боксировать Манап Сопатип из Таиланда и Баходур Усмонов из Таджикистана.

Гаджимагомедов и Атаев проведут восьмираундовый поединок. Также на турнире выступит Шарабутдин Атаев в противостоянии с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана.

Результаты боёв Гаджимагомедова и Атаева пойдут в официальную статистику.

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) — это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.

Ранее сообщалось, что команда Батыргазиева ведёт переговоры о бое за титул чемпиона WBA.