Гаджимагомедов и Атаев выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе
«Ночь чемпионов IBA» пройдёт 27 октября в Душанбе.
В главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» за пояс WBO Oriental в лёгком весе будут боксировать Манап Сопатип из Таиланда и Баходур Усмонов из Таджикистана.
Гаджимагомедов и Атаев проведут восьмираундовый поединок. Также на турнире выступит Шарабутдин Атаев в противостоянии с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана.
Результаты боёв Гаджимагомедова и Атаева пойдут в официальную статистику.
«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) — это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.
Ранее сообщалось, что команда Батыргазиева ведёт переговоры о бое за титул чемпиона WBA.