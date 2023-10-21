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Гаджимагомедов и Атаев выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе

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Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт поединок с Акани Пхузи из ЮАР в весовой категории 92 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA».
Гаджимагомедов и Атаев выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе

    «Ночь чемпионов IBA» пройдёт 27 октября в Душанбе.

    В главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» за пояс WBO Oriental в лёгком весе будут боксировать Манап Сопатип из Таиланда и Баходур Усмонов из Таджикистана.

    Гаджимагомедов и Атаев проведут восьмираундовый поединок. Также на турнире выступит Шарабутдин Атаев в противостоянии с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана.

    Результаты боёв Гаджимагомедова и Атаева пойдут в официальную статистику.

    «Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) — это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года. 

    Ранее сообщалось, что команда Батыргазиева ведёт переговоры о бое за титул чемпиона WBA.

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