Узнать больше

Команда Батыргазиева ведёт переговоры о бое за титул чемпиона WBA

Короткая ссылка
Тренер олимпийского чемпиона по боксу россиянина Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов рассказал, что ведутся переговоры о следующем поединке спортсмена.
Команда Батыргазиева ведёт переговоры о бое за титул чемпиона WBA
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«В декабре абсолютный чемпион мира в нашем весе американец Девин Хейни выиграет свой бой и перейдёт в другой вес, тогда его пояса будут вакантны. И сейчас наша команда ведёт переговоры о том, чтобы провести бой за титул регулярного чемпиона WBA», — цитирует Кравцова РИА Новости.

По его словам, если всё завершится успешно, то поединок может состояться в конце февраля или начале марта.

19 октября в Перми в поединке на профессиональном ринге Альберт досрочно победил Эндера Луцеса. Бой завершился нокаутом в пятом раунде. Теперь в активе Батыргазиева десять побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Ранее Батыргазиев поблагодарил своего тренера после победы над Эндером Луцесом на турнире Ural FC в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить