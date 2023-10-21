Команда Батыргазиева ведёт переговоры о бое за титул чемпиона WBA

Тренер олимпийского чемпиона по боксу россиянина Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов рассказал, что ведутся переговоры о следующем поединке спортсмена.

«В декабре абсолютный чемпион мира в нашем весе американец Девин Хейни выиграет свой бой и перейдёт в другой вес, тогда его пояса будут вакантны. И сейчас наша команда ведёт переговоры о том, чтобы провести бой за титул регулярного чемпиона WBA», — цитирует Кравцова РИА Новости.

По его словам, если всё завершится успешно, то поединок может состояться в конце февраля или начале марта.

19 октября в Перми в поединке на профессиональном ринге Альберт досрочно победил Эндера Луцеса. Бой завершился нокаутом в пятом раунде. Теперь в активе Батыргазиева десять побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Ранее Батыргазиев поблагодарил своего тренера после победы над Эндером Луцесом на турнире Ural FC в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».