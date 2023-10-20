Батыргазиев — о победе над Луцесом: спасибо тренеру, я лишь сделал своё дело

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев поблагодарил своего тренера после победы над Эндером Луцесом на турнире Ural FC в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».

«Все вопросы к моему тренеру. Ему надо сказать спасибо за эту победу. Я всего лишь сделал своё дело, показал, на что способен. Всё задуманное получилось реализовать.

Что касается того, что бой не прошёл всю дистанцию несмотря на лёгкую весовую категорию, то может стоит подняться в весовую категорию 63,5 кг и сразиться с Девином Хейни? Это заманчивое предложение, но для начала надо утвердиться в этом весе, а потом уже подниматься», — сказал Батыргазиев RT.

Ранее Батыргазиев прокомментировал победу над Луцесом.