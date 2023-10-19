Узнать больше

Батыргазиев: спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал победу на турнире Ural FC в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Батыргазиев: спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик
  • © Ural FC

«Спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик. Только уважение. После каждого поединка я знакомлюсь со своими оппонентами, и они становятся моими друзьями.

В каком раунде понял, что победа не уйдёт от меня? Это бокс: я не допускал такой мысли и держал концентрацию каждую секунду. Любой удар может стать последним. Поздравляю Россию — сегодня наш день», — приводит слова Батыргазиева RT.

Также он отметил, что соперник удивил его своим напором: «Временами он форсировал события, но я старался не отставать».

Теперь в активе Батыргазиева десять побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Сидельников считает, что победил в дебютном боксёрском поединке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить