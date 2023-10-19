Батыргазиев: спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал победу на турнире Ural FC в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».

«Спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик. Только уважение. После каждого поединка я знакомлюсь со своими оппонентами, и они становятся моими друзьями.

В каком раунде понял, что победа не уйдёт от меня? Это бокс: я не допускал такой мысли и держал концентрацию каждую секунду. Любой удар может стать последним. Поздравляю Россию — сегодня наш день», — приводит слова Батыргазиева RT.

Также он отметил, что соперник удивил его своим напором: «Временами он форсировал события, но я старался не отставать».

Теперь в активе Батыргазиева десять побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Сидельников считает, что победил в дебютном боксёрском поединке.