Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище

Бывший тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Геннадий Раменский сообщил, что спортсменку похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

«Прощание начнётся во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. После пройдёт отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», — цитирует Раменского ТАСС.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992-го и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.