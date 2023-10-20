Дудакова пообещала объяснить после боя с Фрей, почему не уложилась в лимит веса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова не стала рассказывать, почему не смогла успешно пройти церемонию взвешивания перед турниром в ОАЭ.

«Вы немного не вошли в вес, сильно это по вам ударило? На самом деле нет, я не особо расстроилась. Понимала, что я не смогу. Если бы влезла в вес, то не смогла бы совсем выступить», — цитирует Дудакову «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что спокойно относится к сложившейся ситуации.

«У всех бывает. Тем более там перевес в 200 граммов. На то есть причины, о которых я расскажу после боя», — добавила Дудакова.

Дудакова встретится американкой Джин Ю Фрей в женском минимальной весовой категории в поединке UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

24-летняя россиянка не потерпела ни одного поражения в ММА на профессиональном уровне. В её активе семь побед (две нокаутом, одна решением, четыре сабмишном).

На счету 38-летней Фрей 11 побед (одна нокаутом, восемь решением, две сабмишном) и девять поражений.

Из-за инцидента с весом Дудакова, вероятно, потеряет 20% гонорара, но сможет выйти на бой.

Ранее Дудакова сообщила, что выйдет на бой с Фрей под песню Шамана «Я русский».





























