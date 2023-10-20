Metaratings: Дудакова выйдет на бой с Фрей под песню Шамана «Я русский»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова выбрала для прохода в октагон на бой с американкой Джин Ю Фрей популярную последние месяцы российскую композицию.

Она выйдет под песню «Я русский» в исполнении певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, сообщает Metaratings.

Дудакова встретится с Фрей в женской минимальной весовой категории в поединке UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

24-летняя россиянка не потерпела ни одного поражения в ММА на профессиональном уровне. В её активе семь побед (две нокаутом, одна решением, четыре сабмишном).

На счету 38-летней Фрей 11 побед (одна нокаутом, восемь решением, две сабмишном) и девять поражений.

Из-за инцидента с весом Дудакова, вероятно, потеряет 20% гонорара, но сможет выйти на бой.

Ранее чемпион AMC Fight Night в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв выразил мнение, что Махачев может попытаться удушить Волкановски.





