ФИФА запретила сборной Палестины проводить матчи в Алжире

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение запретить сборной Палестины проводить матчи в Алжире.

Согласно регламенту, палестинская команда должна проводить встречи в азиатском регионе, сообщает пресс-служба Алжирской федерации футбола (FAF) со ссылкой на требование ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Палестина была намерена перенести свои матчи квалификационного турнира чемпионата мира с Ливаном (16 ноября) и Австралией (21 ноября) в Алжир после начала конфликта с Израилем.

Ранее сообщалось, что Бельгия готова не доигрывать матч отбора Евро-2024 со Швецией и согласна на ничью.











