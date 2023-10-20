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ФИФА запретила сборной Палестины проводить матчи в Алжире

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Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение запретить сборной Палестины проводить матчи в Алжире.
ФИФА запретила сборной Палестины проводить матчи в Алжире
  • Gettyimages.ru
  • © Ben Hasty / MediaNews Group / Reading Eagle

Согласно регламенту, палестинская команда должна проводить встречи в азиатском регионе, сообщает пресс-служба Алжирской федерации футбола (FAF) со ссылкой на требование ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Палестина была намерена перенести свои матчи квалификационного турнира чемпионата мира с Ливаном (16 ноября) и Австралией (21 ноября) в Алжир после начала конфликта с Израилем.

Ранее сообщалось, что Бельгия готова не доигрывать матч отбора Евро-2024 со Швецией и согласна на ничью.




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