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Вайцеховская: Резцова всегда была Явлением, ярким, как сварочная дуга

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская считает, что трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была великой спортсменкой.
Вайцеховская: Резцова всегда была Явлением, ярким, как сварочная дуга
  • РИА Новости

«Ушла Анфиса. Когда-то, делая с ней большое интервью, я написала: «Есть спортсмены, которых я обожаю. Принимаю целиком и полностью — со всеми достоинствами и недостатками. С резкостью в высказываниях, умением обидеть страшно и извиниться от души. В общем, как принято говорить, — с потрохами. Такой для меня всегда была Анфиса Резцова».

Принимать и понимать её было сложно на самом деле. Прямота и резкость в интернет-комментариях, многократно усиленные броскими заголовками, привели к тому, что с Резцовой переставали общаться даже те, с кем, что называется, не один пуд соли пополам. Ломать отношения с бывшими товарками (да и не только с ними) Анфиса умела столь же ярко, как когда-то бегала, — с треском, грохотом и фейерверками вслед. Её действительно можно было либо принимать со всеми гранями характера и таланта, либо держаться в стороне, не пытаясь приблизиться

А сейчас всё это неважно и горько. Потому что всего 58 лет и четыре осиротевшие дочери. Потому что и в лыжах, и в биатлоне, и в спорте, и после него Анфиса всегда была Явлением, ярким, как сварочная дуга. Если долго смотреть, ослепнешь…», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что ей сейчас сложно что-то говорить о смерти Резцовой.

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