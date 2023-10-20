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Тихонов отметил, что олимпийская чемпионка Резцова запомнилась ему прямотой

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов считает, что трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была великой спортсменкой и вписала своё имя в историю мирового спорта.

«Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью — говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей всё прощал — она заслужила говорить то, что считала нужным», — цитирует Тихонова ТАСС.

Он выразил соболезнование её родным и близким.

«Запомните: чтобы добиться результата, надо тренироваться, а не пахать». Она это всегда подчёркивала», — добавил он.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992 и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.

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