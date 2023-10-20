Тихонов отметил, что олимпийская чемпионка Резцова запомнилась ему прямотой
«Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью — говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей всё прощал — она заслужила говорить то, что считала нужным», — цитирует Тихонова ТАСС.
Он выразил соболезнование её родным и близким.
«Запомните: чтобы добиться результата, надо тренироваться, а не пахать». Она это всегда подчёркивала», — добавил он.
Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.
Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992 и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).
Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.