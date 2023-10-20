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Российские спортсмены завоевали девять медалей во второй день Игр БРИКС в ЮАР

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Российские спортсмены выиграли девять наград во второй соревновательный день Игр БРИКС в ЮАР.
Российские спортсмены завоевали девять медалей во второй день Игр БРИКС в ЮАР
  • Gettyimages.ru

19 октября в Дурбане (ЮАР) спортсмены из России завоевали шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Золото взяли пловцы Роман Акимов, Георгий Глазунов, Влада Егги, Дарья Клепикова и Евгения Чикунова, а также российская команда в смешанной эстафете вольным стилем 4 по 100 м (Акимов, Анастасия Маркова, Алексей Ткачёв и Клепикова).

Серебро выиграли пловцы Андрей Волков (50 м баттерфляем) и Анастасия Маркова (100 м вольным стилем).

Бронзу в командных соревнованиях по бадминтону выиграла сборная России в составе Марии Голубевой, Алёны Королёвой, Владислава Добычкина и Глеба Степакова.

Таким образом, после двух соревновательных дней в активе сборной России 17 золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Соревнования Игр БРИКС проходят с 18 по 21 октября.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС.

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