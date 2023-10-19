Россияне завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в ЮАР.

18 октября в Дурбане (ЮАР) спортсмены из России выиграли 11 золотых, две серебряные и одну бронзовые награды.

В плавании золото завоевали Роман Акимов (вольный стиль, 100 м), Георгий Глазунов (брасс, 50 м), Дарья Клепикова (баттерфляй, 50 м), Анастасия Маркова (баттерфляй, 200 м), Алексей Ткачев (брасс, 100 м), Евгения Чикунова (брасс, 100 м), а также женская команда в эстафете вольным стилем 4х100 м (Дарья Клепикова, Евгения Чикунова, Влада Егги, Анастасия Маркова) и мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м (Алексей Ткачев, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Роман Акимов).

Серебро выиграла мужская команда в эстафете вольным стилем 4х100 м (Роман Акимов, Алексей Ткачев, Андрей Волков, Георгий Глазунов), а бронзу взяла Влада Егги (баттерфляй, 50 м).

В настольном теннисе в командных соревнованиях среди мужчин победили Владислав Макаров, Дмитрий Виноградов и Сергей Рыжов, среди женщин вторыми стали Влада Воронина, Алина Заварыкина и Злата Терехова.

В настольном теннисе среди лиц с ПОДА золотые медали выиграли как женская команда (Милана Родыгина, Ева Куц, Сафира Файзутдинова), так и мужская (Матвей Бегоулев, Даниил Доманевский, Максим Назаркин).



Соревнования Игр БРИКС проходят с 18 по 21 октября.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин поприветствовали российских спортсменов на Играх БРИКС в ЮАР.