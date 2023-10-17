Чернышенко и Матыцин поприветствовали российских спортсменов на Играх БРИКС в ЮАР

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин поприветствовали российских спортсменов на Играх БРИКС в ЮАР.

«Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами, познавать культуры стран. Желаю нашим спортсменам удачи и успешных стартов», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта.

Матыцин отметил, что страны БРИКС являются перспективными и надёжными союзниками России в спортивной сфере.

«Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий», — заявил он.

Игры БРИКС пройдут с 18 по 21 октября. В соревнованиях примут участие 34 спортсмена из России.

Ранее Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящего участия России в Играх БРИКС.