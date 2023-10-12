Журова — об играх БРИКС: наконец-то прозвучит гимн России и поднимется наш флаг

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящего участия России в Играх БРИКС, которые пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане.

«На мой взгляд, любые международные соревнования несут для спортсменов иные чувства и ощущения, чем просто турниры внутри страны. Очень важно не терять этого. Игры БРИКС будут крайне полезны для наших молодых атлетов, позволят испытать на себе дух большого соперничества и некоторого давления, хотя бы потому, что будет звучать не только родной для них язык. Россию ожидает действительно трудная борьба в медальном зачёте, чего только будет стоить представительство Китая. Но позволю себе заметить, самое главное тут то, что впервые за долгое время, наконец-то прозвучит наш национальный гимн и поднимется флаг Российской Федерации», — заявила Журова RT.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что национальная команда не поедет на летную Олимпиаду 2024 года.