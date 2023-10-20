Футболист ЦСКА Мухин заявил о желании сыграть за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал, в какой иностранной команде хотел бы играть в будущем.

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Если хотеть, то этого реально добиться. Надо верить, хоть и шансов маловато», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 11 туров РПЛ московский клуб с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал Мухина лучшим игроком товарищеского матча между сборными России и Кении.