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Футболист ЦСКА Мухин заявил о желании сыграть за «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал, в какой иностранной команде хотел бы играть в будущем.
Футболист ЦСКА Мухин заявил о желании сыграть за «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Если хотеть, то этого реально добиться. Надо верить, хоть и шансов маловато», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 11 туров РПЛ московский клуб с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал Мухина лучшим игроком товарищеского матча между сборными России и Кении.

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