Relevo: футболист сборной Аргентины Гомес дисквалифицирован на два года за допинг

Нападающего сборной Аргентины и итальянской «Монцы» Алехандро Гомеса дисквалифицировали на два года за употребление допинга.

Как сообщает Relovo, 35-летний аргентинец выпил сироп от кашля, который предназначался для его ребёнка, в составе которого было запрещенное вещество.

Гомес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за «Монцу» и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и итальянского «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.