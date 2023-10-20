Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) принял решение приостановить членство России и Белоруссии в организации.

«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период», — говорится в сообщении.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее президент ПКР Павел Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.