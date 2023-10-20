В «Баварии» объявили, что поддержавший Палестину Мазрауи останется в команде

Мюнхенская «Бавария» выступила с официальным заявлением касаемо защитника команды Нуссайра Мазрауи, выступившего на стороне Палестины в вооружённом конфликте с Израилем.

«На этой неделе клуб провёл подробный и разъясняющий разговор с игроком. Поводом для обсуждения стали его посты в соцсетях о терроре против Израиля, которые вызвали резонанс и критику. «Бавария» и Мазрауи решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии», — сообщается в заявлении на официальном сайте мюнхенского клуба.

В «Бавария» отметили, что поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль.

«Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Мазрауи останется в команде, но временно выбыл из строя из-за повреждения», — заявили в клубе.

Напомним, что 25-летний марокканец опубликовал на своей странице в социальной сети видео в поддержку Палестины, которое вызвало критику со стороны «Баварии» и СМИ.

Ранее сообщалось, что защитника «Ниццы» Юсефа Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины.