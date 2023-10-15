RMC Sport: футболиста «Ниццы» Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины
Как сообщает RMC Sport, алжирский защитник выложил в соцсетях видео в поддержку Палестины, позднее игрок удалил пост.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози высказался по поводу опубликованного видео футболиста.
«Я ожидаю, что Юсеф Аталь извинится и осудит действия ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему нет места в нашем клубе», — написал Эстрози в социальных сетях.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее «Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.