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«Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

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«Челси» опубликовал заявление по поводу ситуации в Палестине и Израиле.
«Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной
  • Gettyimages.ru

«Футбольный клуб «Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами в результате нападений на Израиль в прошлые выходные. Мы поддерживаем еврейскую общину как в Лондоне, так и во всём мире перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно выступаем», — говорится в заявлении.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

12 октября УЕФА объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова. 

Ранее глава ФИФА Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия.

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