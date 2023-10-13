«Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

«Челси» опубликовал заявление по поводу ситуации в Палестине и Израиле.

«Футбольный клуб «Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами в результате нападений на Израиль в прошлые выходные. Мы поддерживаем еврейскую общину как в Лондоне, так и во всём мире перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно выступаем», — говорится в заявлении.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

12 октября УЕФА объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.

Ранее глава ФИФА Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия.