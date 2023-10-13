Узнать больше

Глава ФИФА Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия

Короткая ссылка
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в письме президенту Израильской футбольной ассоциации Шино Моше Хуаресу призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить военные действия.
Глава ФИФА Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия
  • Gettyimages.ru

«Это настолько же душераздирающе, сколько и шокирующе — видеть регион, люди которого слишком долго терпели глубочайшие мучения, в ещё больших мучениях. Футбольный мир твёрдо стоит вместе с народом Израиля и Палестины и со всеми невинными жертвами, которые заплатили невыразимую цену», — приводит текст письма Инфантино журналист Sky News Роб Харрис в Twitter.

12 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова. 

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, какие игры национальной команды вошли в рейтинг ФИФА. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить