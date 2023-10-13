Глава ФИФА Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в письме президенту Израильской футбольной ассоциации Шино Моше Хуаресу призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить военные действия.

«Это настолько же душераздирающе, сколько и шокирующе — видеть регион, люди которого слишком долго терпели глубочайшие мучения, в ещё больших мучениях. Футбольный мир твёрдо стоит вместе с народом Израиля и Палестины и со всеми невинными жертвами, которые заплатили невыразимую цену», — приводит текст письма Инфантино журналист Sky News Роб Харрис в Twitter.

12 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, какие игры национальной команды вошли в рейтинг ФИФА.