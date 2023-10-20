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Корешков: преимущество Махачева перед Волкановски заключается в его подготовительном лагере

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с австралийцем Александером Волкановски.
Корешков: преимущество Махачева перед Волкановски заключается в его подготовительном лагере
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«Моё предпочтение в этом поединке определённо на стороне Ислама. У него есть весомое преимущество, поскольку он провёл полноценный полный лагерь и не выходит на бой на коротком уведомлении, как его противник. Единственная неприятность заключалась для него только в том, что Оливейра заменился на Волкановски, из-за чего пришлось перестраиваться. Тем не менее Махачев является универсальном бойцом. В пользу австралийца тут будет только то, что он знает соперника и сумел потрясти его в последних раундах в предыдущем бою.

Картина их противостояния будет совершенно иная, чем была в прошлом. Полагаю, что Александер ничем не сможет удивить Ислама, однако ему всё же стоит опасаться соперника на средней и ближней дистанциях. Полагаю, что на Махачева не должна никак повлиять непростая сгонка веса: он хорошо знает свой организм и должен восстановиться ровно к срокам», — заявил Корешков RT.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски сделали вес перед реваншем на UFC 294.

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