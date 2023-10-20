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Коврова: взаимодействие с РУСАДА очень помогло ВФЛА в восстановлении в World Athletics

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Специалист по связям с общественностью РУСАДА Галина Коврова рассказала, что помогло Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в восстановлении в World Athletics.
Коврова: взаимодействие с РУСАДА очень помогло ВФЛА в восстановлении в World Athletics
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«Взаимодействие с РУСАДА очень помогло ВФЛА в восстановлении в World Athletics. Важно, что каждая пятая проба — а их мы берём 11 тыс. в год — берётся у легкоатлетов», — сказала Коврова.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась касательно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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