Mundo Deportivo: «Реал» хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера

Руководство «Реала» рассматривает Жозе Моуринью в качестве кандидата на пост главного тренера.

Как сообщает Mundo Deportivo, в мадридском клубе рассматривают его в качестве основного кандидата на замену Карло Анчелотти. Отмечается, что Моуринью не будет продлевать контракт с «Ромой».

Соглашение Моуринью с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с ним команда выиграла Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании.

Ранее Моуринью заявил, что в будущем возглавит один из клубов в Саудовской Аравии.