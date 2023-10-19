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Mundo Deportivo: «Реал» хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера

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Руководство «Реала» рассматривает Жозе Моуринью в качестве кандидата на пост главного тренера.

Как сообщает Mundo Deportivo, в мадридском клубе рассматривают его в качестве основного кандидата на замену Карло Анчелотти. Отмечается, что Моуринью не будет продлевать контракт с «Ромой».

Соглашение Моуринью с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с ним команда выиграла Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании.

Ранее Моуринью заявил, что в будущем возглавит один из клубов в Саудовской Аравии.

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