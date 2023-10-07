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Моуринью заявил, что поработает в Саудовской Аравии

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что в будущем возглавит один из клубов в Саудовской Аравии.
Моуринью заявил, что поработает в Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

«Уверен, что в будущем поработаю в Саудовской Аравии, когда у меня будет свободное время. Хочу почувствовать то, как там идёт развитие. Криштиану был первым, кто отправился туда и сразу же показал другую перспективу», — цитирует Моуринью Reuters.

6 октября стало известно, что специалист не планирует продлевать контракт с римским клубом и хочет возглавить национальную сборную Англии, Италии или Мексики.

К услугам специалиста может обратиться команда Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда римлян под его руководством выиграла Лигу конференций.

Ранее бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в клубы из Саудовской Аравии.

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