Ибрагимович раскритиковал футболистов за переезд в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в клубы из Саудовской Аравии.

«Некоторым футболистам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, так как это её высшая точка. Их должны помнить за талант, а не за заработанные деньги. Иначе ради чего они тренируются каждый день», — приводит слова нападающего Daily Star.

По его мнению, основной причиной подобных трансферов являются деньги.

«Некоторым футболистам хочется больше денег, потому что они заработали недостаточно», — сказал он.

42-летний швед завершил карьеру летом 2023 года.

Ранее Ибрагимович заявил, что секс по ощущениям лучше забитых голов.