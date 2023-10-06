Ибрагимович раскритиковал футболистов за переезд в Саудовскую Аравию
«Некоторым футболистам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, так как это её высшая точка. Их должны помнить за талант, а не за заработанные деньги. Иначе ради чего они тренируются каждый день», — приводит слова нападающего Daily Star.
По его мнению, основной причиной подобных трансферов являются деньги.
«Некоторым футболистам хочется больше денег, потому что они заработали недостаточно», — сказал он.
42-летний швед завершил карьеру летом 2023 года.
Ранее Ибрагимович заявил, что секс по ощущениям лучше забитых голов.