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Reuters: в штаб-квартире ОИ-2024 прошли обыски по делу о финансовых нарушениях

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В штаб-квартире Олимпиады-2024 в Париже снова прошли обыски.
Reuters: в штаб-квартире ОИ-2024 прошли обыски по делу о финансовых нарушениях
  • globallookpress.com
  • © Panoramic

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде, обыски связаны с расследованием о возможных финансовых нарушениях в ходе заключения разных контрактов.

Летом 2023 года в штаб-квартире оргкомитета Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа уже проводили обыски.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. 

Ранее сообщалось, что французские пожарные могут объявить забастовку во время Олимпиады-2024.

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