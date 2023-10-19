Reuters: в штаб-квартире ОИ-2024 прошли обыски по делу о финансовых нарушениях

В штаб-квартире Олимпиады-2024 в Париже снова прошли обыски.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде, обыски связаны с расследованием о возможных финансовых нарушениях в ходе заключения разных контрактов.

Летом 2023 года в штаб-квартире оргкомитета Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа уже проводили обыски.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что французские пожарные могут объявить забастовку во время Олимпиады-2024.