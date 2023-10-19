Журова: ОКР надеется на лояльность США и ждёт отмены санкций к 2028 году
- РИА Новости
«ОКР ждёт отмены санкций к 2028 году? Это может произойти и раньше, ведь всё зависит от событий на Украине. Мне кажется, Станислав Поздняков делает позитивный прогноз на будущее с оглядкой на США, где наших юниоров допускают к состязаниям под флагом и гимном. Вы удивитесь, но там это не запрещено, в отличие от стран Евросоюза. Американским спонсорам невыгодно, чтобы кого-то отстраняли.
Почему европейские спонсоры не поступают так же? Всё дело в разных идеологиях. Есть хороший полицейский, а есть плохой. Евросоюзу отведена роль второго. Всё дело в таких нюансах. В связи с этим такие прогнозы на Олимпиаду в США. Могут ли повлиять на это выборы президента? Новый президент всегда следует иному курсу. Будем верить в лучшее», — сказала Журова RT.
Ранее Журова отреагировала на заявление главы ОКР, что МОК запретил российским спортсменам иметь связи со своим НОК.