Журова: МОК вынуждает российских спортсменов принять статус беженцев

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам иметь связи со своим Национальным олимпийским комитетом (НОК).

«К сожалению, ОКР никак не сможет поддержать российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Потому что эта история касается не только комитета, а Российской Федерации в целом. МОК твёрдо и чётко заявил: никакой поддержки ОКР и РФ быть не должно. Под это понятие можно подогнать всё что угодно: это может быть Министерство спорта, это могут быть отдельные физические и юридические лица из нашей страны, даже родители спортсмена могут подпасть под это понятие.

Таким образом, Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца. Я это говорила ещё с самого начала. Они пытались воздействовать на Путина, мол, он сам запретит ехать без флага и гимна. Но не получилось. Теперь они отстранили наш комитет и стали близки на шаг к этому. Делается всё, чтобы обесчестить Россию как государство», — заявила Журова RT.

Ранее Станислав Поздняков высказался о возможном участии нейтральных спортсменов из России в международных турнирах.