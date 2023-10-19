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Поздняков: спортсмены в нейтральном статусе не должны иметь отношения к НОК

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном участии нейтральных спортсменов из России на международных турнирах.
Поздняков: спортсмены в нейтральном статусе не должны иметь отношения к НОК
  • AFP

«Решение МОК о приостановлении членства ОКР с точки зрения участия или неучастия россиян в соревнованиях никакого значения не имеет. Спортсмены в нейтральном статусе и так не должны иметь отношения к НОК. Ответом на политические решения будут — и уже есть — шаги, направленные на защиту интересов отечественных спортсменов. Это и расширение соревновательной практики с привлечением ведущих иностранных спортсменов, и постоянное улучшение условий и возможностей тренировочных процессов, и материальная поддержка в том числе», — сказал Поздняков.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов в новых регионах.

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