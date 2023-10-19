Агент Арбузова заявил, что полузащитник не тренируется с основой ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова Алексей Сафонов заявил, что его клиент не тренируется с основой московского клуба.

«Арбузов на данный момент не тренируется с основной командой ЦСКА. Не знаю, почему. В одном интервью я сказал, что у Осинькина молодые игроки развиваются лучше, чем у Федотова. Наверное, есть какие-то свои обиды. Но профессиональный футбол подразумевает, что это должно быть отдельно от всего остального», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

По мнению агента, полузащитника надо развивать или выставлять на трансфер.

«Я работаю агентом с 1999 года. И мне хотелось бы, чтобы уважение было со всех сторон. Я не должен всем нравиться, но молодые игроки вообще не должны попадать под такую раздачу. Но это зависит от уровня интеллекта и мастерства тренера», — сказал он.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин забил один мяч в четырёх матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что руководство клуба должно было весомее поддержать Федотова трансферами.